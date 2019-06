Archivan demanda de Yahaira Plasencia contra Jerson Reyes por difamación: "En la justicia peruana no se puede confiar"

Se archiva la demanda. El proceso judicial por difamación que Yahaira Plasencia llevó contra el futbolista Jerson Reyes quedó archivado. El juez Luis Tirado Sevillano tomó la decisión y la salsera decidió no apelar más.

Yahaira Plasencia entabló una demanda contra su examigo por los delitos de violación a la intimidad y difamación agravada e injuria tras su paso por El Valor de la Verdad. Sin embargo, el proceso no llegó a más y la salsera no obtuvo justicia.

Cuando la cantante entabló la demanda, pidió como reparación civil al menos 100 mil dólares por la violación a la intimidad y todo el 'bullying' que se le hizo en su momento tras las declaraciones de Jerson Reyes.

En entrevista con Mujeres al Mando, Yahaira Plasencia manifestó que era lamentable que la justicia peruana no haga su trabajo correctamente y que por eso, confiará en la justicia divina.

"Si en la justicia peruana no se puede confiar, me imagino que me iré a la justicia divina ¿no? Hay una justicia que se llama Dios, así que en Él me amparo. Yo me comunicaba muy poco con el señor Tudela. Habían varias cosas que se hacían por las puras", declaró Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia

Si bien en un inicio la salsera inició el proceso para conseguir justicia, luego se decepcionó con toda la burocracia y los aplazamientos de sus citaciones. Yahaira Plasencia no pagó una tasa procesal y por eso, el caso se archivó.

"Sí es una injusticia definitivamente. Es una gastadera de plata y una pérdida de tiempo, a veces no entiendo qué espera la justicia peruana. Pierdo tres años y no he visto ningún resultado", manifestó Yahaira Plasencia.