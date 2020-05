TE HABLAN, RODRIGO GONZÁLEZ. Yahaira Plasencia grabó video para enviarle un mensaje a todos aquellos que ponen en duda que diera negativo en prueba de COVID-19.

"Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me han operado los riñones. Cuando a mi me dieron de alta, Jefferson ya presentaba síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando yo llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo, me pusieron en aislamiento social”, expresó Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia se refiere a quienes creen que miente sobre el resultado negativo de su prueba COVID-19. “Hay que tener cuidado con lo que se habla”, refirió la salsera.

“Vinimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena como debe ser. Cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie y espero que ese tema haya quedado claro para toda la gente que se preocupa. Estoy bien, vamos a estar bien”, agregó Yahaira Plasencia.

“Ahorita lo que yo más quiero es recuperarme para seguir con mis proyectos con lo que más amo que es la música y también me dieron una noticia linda hoy día, que me motivó mucho y es que estamos con Cobarde número uno en Puerto Rico y la verdad es increíble, muchísimas gracias por su apoyo, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, Dios los bendiga”, finaliza Yahaira Plasencia.

VIDEOS RELACIONADOS

Daniela Darcourt habló sobre Yahaira Plasencia. (América TV - TROME)

Daniela Darcourt le saca cachita a Yahaira Plasencia en vivo con Tito Nieves

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Melissa Paredes publica fotos de las manchas rojas que le salen en el cuerpo por ausencia del Gato Cuba

Tula Rodríguez arremete contra Sheyla Rojas por llamarla “Reina de la Papa”: “Tú eres la reina de los filtros”

Emilia Drago anunció que preservará células madre del cordón umbilical de su segunda hija

Yaqoob Mubarak se pronuncia y manda mensaje tras reportaje de Magaly en el que se le acusa de ser estafador

Magaly desenmascara a Yaqoob Mubarak: “No es millonario, ni de la realeza, solo posee pequeña tienda”