Yahaira Plasencia en 'El Artista del Año': "Pisar ese escenario me pone los pelos de punta" [FOTOS]

Yahaira Plasencia es una de las participantes del nuevo programa de Gisela Valcárcel, 'El Artista del Año'. La reina del 'totó' llegó por la puerta grande al escenario y se reencontró con la conductora de TV después de su última participación en El Gran Show.

Yahaira Plasencia cantó la salsa 'Evidencias' en su debut en el programa e hizo gala de toda su versatilidad en la pista en ese género. Pese a que hizo un buen trabajo en la interpretación, el jurado le pidió un extra más para demostrar de lo que es capaz de lograr.

Tras su presentación en El Artista del Año, Yahaira Plasencia decidió enviar un mensaje a través de su cuenta Instagram, reflexionando sobre su participación en un nuevo reality de competencia.

"Ayer fue una noche INCREÍBLE. No puedo negar que pisar ese escenario me pone los pelos de punta. Estaba muy nerviosa pero súper EMOCIONADA a la vez. Quiero agradecerle a todos ustedes por sus lindos mensajes de motivación !! Agradecerle a mi familia que siempre está ahí y sobre todo al que me lo da todo DIOS. Prometo seguir dando más y más de mí", escribió Yahaira Plasencia en Instagram.

Yahaira Plasencia cantó 'Evidencias' en 'El artista del año'. (Video: América TV)

La presencia de Yahaira Plasencia en 'El Artista del Año' pondrá a prueba sus capacidades no solo como cantante, sino como actriz y bailarina. Ella ya ha ganado la copa de 'El Gran Show' donde dejó en claro que no solo sabe mover el 'totó'.

Además de eso, Yahaira Plasencia ya tuvo un acercamiento a la actuación. La salsera tuvo un pequeño papel en la serie 'Cumbia Pop' como Jazmín, una chica con ambiciones en la música y que no le importará nada para llegar a la cima.

Yahaira Plasencia tendrá que competir en El Artista del Año con Michelle Soifer, Alfredo Benavides, Milett Figueroa, Pedro Loli, Josimar, Cielo Torres, Patricio Parodi, Rossana Fernández-Maldonado y Luis Baca.

