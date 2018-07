Yahaira Plasencia sobre ausencia en El Artista del Año: "No planté al programa, la producción sabía de mi evento"

Yahaira Plasencia se defiende. La salsera fue duramente criticada por Gisela Valcárcel tras no presentarse en la gala final de El Artista del Año . La salsera tenía un evento pactado en Chiclayo y por ese motivo, fue descalificada de la competencia.

Gisela Valcárcel , conductora del programa, tuvo fuertes palabras contra Yahaira Plasencia . La 'Señito' lamentó que esta sea la segunda vez que la salsera deje plantada a la producción. Sin embargo, le deseó suerte.

"Desde la tarde de hoy, repaso y repaso mis sentimientos. Se lo dije a mi productor y se lo dije a ella. Si callo, no te hago bien, Yahaira. Si hablo, creo que tampoco bien. En que gran problema me has metido, Yahaira Plasencia al no venir, al no asistir al final de la competencia ", dijo Gisela Valcárcel.

Yahaira Plasencia no se presentó en final de 'El artista del año'

Ante esta situación, Yahaira Plasencia decidió responder. Unos minutos antes que termine la competencia de El Artista del Año , la salsera envió un comunicado a través de sus redes sociales aclarando la situación.

"No estuve presente en la final de 'El Artista del Año', ya que la producción nos indicó que la temporada acababa el sábado 30 de junio, por lo que acepté un evento en Chiclayo con un mes y medio de anticipación" , contó Yahaira Plasencia.

Además, la salsera dejó en claro que la producción sabía de su compromiso previamente pactado y que si faltó, todos tenían conocimiento. De todas maneras, Yahaira Plasencia agradeció la oportunidad al equipo de El Artista del Año.

"Estuve presente en todos los ensayos, cumpliendo con los horarios hasta aceptar que el cambio que hizo la producción en el camino de grabar los viernes perdiendo contratos, además de las convocatorias que indicaba la producción ", se lee en el comunicado de Yahaira Plasencia.

"Aclaro que no he dejado plantado el programa, la producción tenía conocimiento de mi compromiso en Chiclayo" , finalizó Yahaira Plasenci a en su comunicado oficial. Si esto es así ¿Quién miente?

