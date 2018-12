Yahaira Plasencia revive el 'baile del totó' con sexy video en Instagram | FOTOS

La salsera Yahaira Plasencia protagonizó un sexy video que fue publicado en su cuenta de Instagram. La cantante aparece moviéndose al ritmo del 'Baile del Totó' que la hizo popular hace unos años.

En las imágenes, Yahaira Plasencia aparece rodeada de un grupo de amigos en una discoteca mientras contornea sus curvas al ritmo de la pegajosa canción.

"Infaltable esta canción 💃Es que .... EL TOTO JAMÁS PASARÁ DE MODA 💃😘😂😉", fue lo escribió en su Instagram acompañada del sensual video.

Recordemos que, hace unos días, Yahaira Plasencia le deseó lo mejor a su expareja, el futbolista Jefferson Farfán, tras conocerse que se realizará una película sobre la vida de la ‘Foquita’.

“Que todo le vaya súper bien. No creo que toquen en la película la relación que tuvimos, porque me parece que más se van a enfocar en su carrera, pero igual no me molestaría", mencionó la cantante.