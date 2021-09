Yahaira Plasencia tuvo un enlace telefónico con el programa “Amor y Fuego” luego que el mismo espacio de espectáculos emitió un video de la salsera, donde ella besa en el cuello a Nesty.

En comunicación con el programa de entretenimiento, la intérprete de “Cobarde” señaló que se encuentra soltera. “Ahora estoy súper tranquila y enfocada en mi carrera, pero también estoy saliendo y me estoy divirtiendo. Yo no estoy haciendo nada malo o haciéndole daño a alguien”, explicó.

La salsera, Yahaira Plasencia, fue ampayada por los programas de espectáculos ‘Amor y Fuego’ y “Magaly TV: La Firme” con el cantante Nesty. En las candentes imágenes se puede ver a la patrona pasándola muy bien junto al ex de Mayra Goñi. Sin embargo, estos videos fue minimizado por la cantante de "cobarde" diciendo que solo tienen una amistad super linda.

“Con Nesty hay una amistad súper linda y no te voy a mentir. Ese domingo (el día que besó a Nesty) fue cosa del momento porque fuimos a celebrar el evento de mi mánager, a quien le fue súper bien. Así que todos fuimos al departamento de un amigo y estuvimos tranquilos ahí”, contó.

La salsera comentó que tiene una estrecha amistad con el cantante del género urbano y que no tienen una relación formal de pareja.

“Con Nesty siempre hubo buena onda, pero no hubo más cosas. Ese día pasó porque tenía que pasar o porque se dio el momento”, dijo Plasencia.

“Con Nesty nunca pasó más allá. Ese domingo nos juntamos porque él vive en Miami y yo en Perú... somos buenos amigos”, agregó.

NIEGA ROMANCE CON PANCHO

Cuando fue consultada sobre el chileno Pancho Rodríguez y sus constantes salidas, la cantante dijo que solo tiene una relación amical con el integrante de “Esto es guerra”.

“Pancho es un buen amigo y yo no estoy con nadie. Yo estoy soltera y estoy tranquila. No tengo ningún tipo de relación con nadie... Yo no voy a salir a escondida de nadie porque no tengo que darle explicaciones a nadie”, sentenció.

“Estoy tranquila y estoy viviendo... yo no estoy curando nada y estoy feliz”, concluyó la expareja del futbolista Jefferson Farfán.

