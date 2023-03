Yahaira Plasencia es blanco de críticas después de afirmar en una entrevista internacional que es la única peruana que hace salsa. Sin embargo, la artista ha decidido explicar lo que realmente quiso decir con sus palabras.

Ahora, Brunella Torpoco ha respondido con firmeza a Yahaira. La intérprete de ‘Costumbres’ respondió a la ‘Patrona’durante un programa radial de la emisora La Zona.

Brunella Torpoco y su comentario sobre la frase de Yahaira Plasencia

La cantante dejó en claro que no tiene ningún conflicto con su colega, ya que cree en sus disculpas: “Yo había escuchado ese video por TikTok, en realidad, yo te digo que a mí no me gusta hablar nada de nada, solo me enfoco en lo mío, pero sí había algunas palabras entrecortadas”.

Además, indicó que le parece bien que sea una artista que represente al Perú y que cada cantante tiene un estilo musical que la carateriza en el escenario.

“Ella dijo que era la única mujer representando al Perú, pero a mí me parece bueno que represente al Perú, hay que alegrarnos porque nos está yendo a representar”.

“Aparte aquí no hay competencia porque casa quien tiene su estilo, cada uno tiene estilos diferentes. Yahaira baila hermoso, Daniela también, yo no bailo, pero interpreto”.

Brunella Torpoco a Yahaira tras decir que es ‘la única peruana que hace salsa’: “Aquí no hay competencia”. VIDEO: Radio La Zona

