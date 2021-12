EMOTIVAS PALABRAS. Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt se vieron las caras en el reality de ‘El Artista del Año’ y dejaron atrás los rumores de un distanciamiento entre ambas. Las salseras declararon a las cámaras de televisión y aseguraron que el respeto es mutuo.

Al ser interrogada por ‘América Espectáculos’, Yahaira Plasencia reconoció el talento y potencial de voz que tiene la salsera Daniela Darcourt.

“Estoy contenta, estoy feliz de haberla visto, es una maestra, Daniela es lo máximo, creo que le ha venido muy bien a César traerla de refuerzo, yo estaba temblando”, dijo luego que la salsera apoyara a César Vega para salir de sentencia en el reality de canto.

En esa línea, la expareja de Jefferson Farfán admitió que admira a la engreída de Magaly Medina como cantante y que se tienen que apoyar entre peruanos en el rubro musical.

“La admiro un montón, creo que es una gran artista, como ella lo dijo y siempre también lo digo yo, hay que apoyar al talento peruano”, precisó.

DANIELA DARCOURT PODRÍA IR A SHOW DE YAHAIRA

La cantante Daniela Darcourt dejó abierta la posibilidad de asistir al evento que organiza Yahaira Plasencia, luego que le enviara la invitación para su show.

“Yo le mandé la invitación, ella lo aceptó con mucho cariño, no pudo estar presente, pero lo recibió, al igual que yo. Me daré un saltito si es que la agenda está disponible y si no le deseo lo mejor de los éxitos”, sostuvo.

“A partir de ahora creo que las cosas X quedaron atrás y es momento que el artista peruana siga trabajando, esforzándose y siga saliendo adelante”, agregó.