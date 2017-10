Yahaira Plasencia cambia de look y ahora luce ¿cómo cuándo conoció a Jefferson Farfán? [FOTOS]

La salsera Yahaira Plasenciadejó a todos en 'shock' al revelar a través de sus redes sociales oficiales que se cambió de look. En las imágenes, la 'Reina del Totó' dejaría entrever que está tratando de volver a sus inicios cuando estaba rubia.

"¡¡Cambio de Look!! Rubio. MÁS BENDECIDA Y FELIZ QUE NUNCA", fue el mensaje que dejó Yahaira Plasencia junto a la imagen en la que muestra parte de su rubia cabellera.

Recordemos que Yahaira Plasencia saltó a la fama por su relación con el futbolista Jefferson Farfán. En aquellos años, la salsera lucía rubia y movía sus curvas en la orquesta Son Tentación.

Cambio de Look !! Rubio 🙊👌🏻 MÁS BENDECIDA Y FELIZ QUE NUNCA 😘 #bendecida #tranquila #feliz #familia #trabajo Una publicación compartida de Yahaira Plasencia (@yahairaplasencia) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 10:09 PDT

A pesa de que no luce un rubio completo, Yahaira Plasencia continua reinventándose ahora que ya no aparece en las pantallas de TV, tras su expulsión de Esto es Guerra por pelearse en vivo con Rosángela Espinoza.

CUADRA AL 'ZORRO' ZUPE

Yahaira Plasencia le pidió al ‘Zorro’ Zupe que no sea tan ‘boca suelta’ y tenga cuidado con lo que dice de ella, luego que afirmó que ‘sus jeans tienen tantos huecos como su cerebro’.



“Me parece una falta de respeto, nunca me he referido a ese señor, pero él sí puede hablar de mí. Que tenga cuidado... no es una amenaza, pero siempre hay que tener cuidado, no se puede ser tan boca suelta”, comentó la salsera.