Durante una transmisión en vivo en Instagram, Yahaira Plasencia se animó a cantar la canción “Mami” de la colombiana Karol G; sin embargo, algunos usuarios lanzaron fuertes críticas a su voz.

“No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial, lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques (…) Llegué pa’l party, saca la botella La que te quería, no sé quién es ella, he he he”, cantó muy animada la salsera.

La cuenta de Kathy Sheen no dudó en evidenciar los lapidarios comentarios que recibió Yahaira Plasencia: “No pasa nada con tu voz, mejor está Brunella”; “Desastre, mis oídos”; “Denle aguita a esa mujer que se desmaya por favor, le falta el aire”.

Yahaira canta en vivo “Mami” de Karol G, pero usuarios la lapidan: “Desastre, denle agüita que se desmaya”

Yahaira Plasencia recibe el apoyo de Gisela Valcárcel: ¿Qué le dijo?

Durante la última gala de La gran estrella, Gisela Valcárcel destacó el talento de Yahaira Plasencia y aseguró que es una artista completa.

“Algunos dicen ‘Yahaira no canta’, pero Yahaira canta y se lo pueden preguntar a cualquier cantante. Claro, sería mejor que no cantara ni bailara y que fuera solo mediática, pero canta, baila y es una mediática en este país”, expresó.

