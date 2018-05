Yahaira Plasencia canta en inglés en 'El artista del año', pero Lucho Cáceres la trolea de la peor manera | VIDEO

Yahaira Plasencia sorprendió a todos en 'El Artista del Año' al interpretar 'Last dance' totalmente en inglés. Aunque la salsera dijo que para ella es un verdadero reto cantar en otro idioma, lo iba a hacer porque para eso ha ensayado.



Así, Yahaira Plasencia inició su interpretación completamente en inglés y a comparación de Josimar lo hizo bastante bien e, incluso, el público aplaudió la buena interpretación de la salsera.

Gisela Valcárcel aplaudió su performance, pero cuando pidió la opinión de Lucho Cáceres , el también actor no tuvo piedad de Yahaira Plasencia y la troleó preguntándole "¿Sabes lo que dice la letra de la canción? A lo que la cantante se quedó callada y le respondió que no



"Interpretar algo solo haciendo fonéticamente, te has debido preocupar un poco para saber qué estas cantando, qué estás diciendo porque así sientes más la canción", dijo Lucho Cáceres , sorprendiendo a los demás miembros del jurado de 'El Artista del Año'

Este comentario generó cierta incomodidad en Yahaira Plasencia , quien dijo que la letra hablaba de baile porque "casi todo es dance, dance".



Finalmente, el jurado no le subió mucho la puntuación y volvió a ponerle ese siete que tanto odia.