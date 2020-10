A una semana de la salida de Daniela Darcourt del programa ‘El reventonazo de la chola’, la salsera Yahaira Plasencia fue invitada al espacio conducido por Ernesto Pimentel y no tuvo problema en cantar ‘Adiós amor’, tema que interpreta la también actriz cómica, con quien ha tenido ciertas discrepancias.

A su vez, Plasencia aseguró que no tiene ningún problema con Darcourt e incluso no descartó la posibilidad de hacer un proyecto musical juntas. “No tengo nada contra ella, es más, me gustaría hacer algo con Daniela, con Amy y con todas las salseras del Perú”, expresó.

De otro lado, la ‘reina del totó’ sufrió un impase durante las grabaciones del programa de América Televisión, pues intentó subir a una silla y se rompió, pero felizmente fue sujetada por Manolo Rojas y Fernando Armas.

“Encima al lugar que me traen y no hay buenas sillas”, mencionó entre risas.