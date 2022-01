Johanna San Miguel encaró este viernes a Yahaira Plasencia cuando la salsera se presentó en el ‘Canta y gana de las estrellas’ de Habacilar. La popular ‘chata’ le reclamó porque, según le dijeron, la salsera no la pasa porque tiene una gran amistad con Daniela Darcourt.

“Yahaira piensa que no la quiero”, dijo la conductora desatando la negativa de la cantante. “No me mientas que yo soy bruja. Me está diciendo Peter (Fajardo) ahorita por interno que tú dices que no te quiero porque soy amiga de Daniela Darcourt”, indicó.

La ‘reina del Totó' se defendió y aseguró que lo que decía era falso y que no guarda sentimientos negativos contra su colega. “Eso es falso porque Peter sabe bien que hace dos semanas hemos estado con Dani”, dijo con mucho cariño.

Facundo González, que estaba en el ‘balcón de los pitucos’, no pudo aguantarse y se burló de la salsera. “‘Con la Dani’, ahora le dices Dani... lo que estuve escuchando es que Yaha no se lleva bien con la Darcourt pero ahora...”, indicó el gaucho.

Yahaira Plasencia se volvió a defender y reiteró que no se lleva mal con Daniela. “Nunca ha habido nada negativo, al contrario, eso sale de la prensa. Le mando un beso a la Dani y todos los éxitos del mundo para ella ¡qué viva el talento peruano señores! todo bien”, dijo la salsera.

En ese momento Johanna San Miguel aseguró que las dos son grandes artistas. “Las dos son espectaculares, un beso a Daniela, lo máximo, y Yahaira es un talentazo”, sentenció la conductora.

