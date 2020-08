Magaly Medina reveló en su programa ‘Magaly TV: La Firme’ que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) solicitó el ingreso de Yahaira Plasencia al país. La periodista tuvo acceso al documento enviado a Migraciones en el que, además del ingreso de Jefferson Farfán y otro futbolista, también pedían que la salsera entrar al país.

El documento fue enviado a la Superintendente Nacional de Migraciones, Frieda Roxana Del Águila Tuesta y este indica:

“Me dirijo a usted para saludarle y a su vez poner en conocimiento que la Federación Peruana de Fútbol, ha solicitado mediante carta S/N, el ingreso al país, vía terrestre, por CEBAF Tumbes, de dos futbolistas peruanos, otros dos ciudadanos peruanos y de un ciudadano de nacionalidad colombiana”.

Magaly Tv La Firme muestra documento de la FPF

Las personas que ingresaron tras la aceptación de esa solicitud fueron: Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, Willyan Junior Mambela Cáceres, Oscar Arbulu García, Yahaira Maciel Plasencia Quintanilla y Mauricio Alejandra Aizale Osorio.

INGRESO SIN PROBLEMAS

Tras recibir el ‘go’ de esta solicitud y los permisos necesarios, Jefferson Farfán y las demás personas que lo acompañaron durante estos meses de cuarentena, emprendieron un largo viaje para llegar a Lima, cuya entrada se produjo el día sábado.

Las primeras imágenes que se emitieron se pudo ver a Yahaira Plasencia junto a Jefferson Farfán pasar por los controles en el aeropuerto de Tumbes, donde tomaron un vuelo para llegar a Lima, donde la salsera y el futbolista cumplen con la cuarentena obligatoria.

Yahaira Plasencia retornó al Perú en compañía de Jefferson Farfán

LLEGÓ A CASA DE YAHAIRA

Las cámaras del programa de Magaly Medina difundieron cuando el futbolista dejó en su casa a la salsera. Incluso, el futbolista ingresó al departamento de la cantante donde, al parecer, habría almorzado con la familia de la intérprete de ‘Cobarde’.

Jefferson Farfán no continuará en el Lokomotiv de Rusia tras no renovar su contrato, por lo que el delantero de la selección peruana seguirá haciendo los trabajos físicos en la Videna de cara a las Eliminatorias, pues aún no se le presenta ninguna oferta concreta.

Jefferson Farfán ingresó al departamento de Yahaira Plasencia. (Magaly Tv. La firme)