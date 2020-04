Coronavirus Perú I Por la pandemia del Coronavirus, Paula Arias y Yahaira Plasencia se juntaron para mantener una conversación a tráves de una transmisión en vivo en Instagram. Durante la entrevista, Arias contó cómo fue el casting de la cantante.

Paula Arias recordó los inicios de Yahaira Plasencia y como fue su acercamiento a Son Tentación. “Me hablaron de ti y les dije que te trajeran al casting (...) me habían dicho que cantabas y bailabas muy bien”, cuenta la cantante sobre el ingreso de la salsera a la orquesta.

“Yo la vi y dije ¿quién es? porque estaba con una capucha, unas zapatillas (...) una forajida, yo soy forajida, pero ella era mucho más forajida que yo”, indicó Paula Arias sobre su primera impresión de Yahaira Plasencia. La fundadora de Son Tentación le dio una oportunidad a Plasencia y se sorprendió por su talento para el baile y el canto.

Además, en la transmisión en vivo, Paula Arias hizo varias bromas sobre el pasado de Yahaira Plasencia. “Era super poco femenina, no sabías usar tacos, te burlabas de que usaramos extensiones y luego terminaste usándolas”, mencionó. Al respecto, Yahaira Plasencia admitió que no le gustaba usar tacos y mucho menos extensiones, sin embargo, cuenta que empezó a quedarse pelada y recurrió a esta alternativa para el cabello.

Yahaira Plasencia y Paula Arias

SE MOLESTÓ

A través de una transmisión en vivo, Yahaira Plasencia se cansó de las críticas y arremetió contra todos aquellos usuarios que la insultaban constantemente a través de los comentarios. La salsera se conectó a través del Facebook de Radiomar desde su cuarentena en alguna parte del planeta que muchos aseguran la realiza en Rusia, junto a Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia se conectó con sus seguidores en un enlace en Facebook pero sus detractores no tardaron en aparecer para realizar comentarios ofensivos e insultarla. Debido a esto, ella hizo un alto a la emisión para pedir que no la ataquen.

“Hay mucha gente que se toma el tiempo de hacer un comentario gigante porque piensa que me va a molestar o me va a afectar. De verdad que triste toda esa gente que se pone detrás de un teclado se ponga a escribir sandeces. La verdad eso no me molesta, al contrario, me da risa”, dijo Yahaira Plasencia en el enlace con Radiomar.

Yahaira Plasencia se cansa y arremete contra usuarios que la insultan (Video: Radiomar)

