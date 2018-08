La reportera de Válgame Dios, Katy Sheen, decidió sorprender a Yahaira Plasencia antes de una presentación. Por eso, no se le ocurrió mejor forma que juntar sus moneditas y le compró una salchipapa con todas las cremas para la salsera.

La reportera de Latina se acercó al auto donde estaba haciendo tiempo Yahaira Plasencia y le dijo que la salchipapa que tenía en sus manos era solo para ella. La salsera no le quitó la vista al platillo, pero se mostró un poco desconfiada de aceptarlo.

"¿No tiene veneno, no?", dijo Yahaira Plasencia mientras veía la salchipapa. Sin embargo, mientras se excusaba diciendo que tenía que salir 'regia' en la presentación, la salsera no demoró en aceptarla.

Yahaira Plasencia y su salchipapa

Yahaira Plasencia e mpezó a comerla y mientras conversaba con al reportera, no dejaba el tenedor quieto. "Estoy tranquila, me dicen de todo pues ¿no? No he cambiado, solo hago oídos sordos a la gente que no me suma y punto. Eso no quiere decir que sea soberbia"

Después de la conversación con la reportera de Válgame Dios, Yahaira Plasencia subió al escenario como si nada. Sin embargo, mientras lo hacía, el papá de la salsera decidió guardar el resto de la salchipapa para el regreso de la cantante.

