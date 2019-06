Yahaira Plasencia: comerciantes de Villa El Salvador echan a salsera con compra de muebles para nuevo depa

Nuevos detalles de la supuesta reconciliación deYahaira Plasencia y Jefferson Farfán salen a la luz. Esta vez, el programa Magaly TV recogió testimonios de comerciantes de la zona industrial de Villa El Salvador, quienes aseguran que la salsera compró muebles para su nuevo depa en Camacho.

Según el programa de Magaly Medina, la madre de Yahaira Plasencia, Doña Gloria, llevó fotografías de muebles que había tomado en el Jockey Plaza para que los comerciantes de Villa El Salvador hagan unas copias fieles para el nuevo departamento.

La madre de Yahaira Plasencia, al parecer, le envió la misma dirección del departamento en el que se han visto ingresar a Doña Charo, la mamá de Jefferson Farfán, y otras camionetas de 'La Foquita'.

"Ahí está la dirección", le dice la mamá de Yahaira Plasencia a la comerciante de Villa El Salvador en un audio en el que también le exige que cumpla con todas las condiciones, entre ellas, que no vayan personas ajenas a la tienda a dejar los muebles en el departamento.

De esta forma, se confirmaría que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán están 'amoblando' su nidito de amor en una zona exclusiva de Lima.

Quien no está de acuerdo con la 'reconciliación' es Melissa Klug, expareja y madre de los hijos de Jefferson Farfán. La empresaria señaló que no le parece justo lo que viene haciendo el futbolista pues no estaría cumpliendo con su rol de padre.