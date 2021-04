SE PONE A DERECHO. Yahaira Plasencia acudió la mañana de este jueves a la comisaría de Cieneguilla junto con su abogado y su hermano Yorch Plasencia, para afrontar la falta que cometió el pasado fin de semana, tras participar en una ‘fiesta covid’ justo el mismo día de su cumpleaños.

La salsera no apareció en el parte policial de la intervención pues, según contó, cayó presa del pánico y se escondió en la maletera de su amigo Diego Molina, un ex mayor de la PNP y abogado que la llevó hasta el domicilio donde se realizó la reunión social.

Yahaira Plasencia recibiría una multa de 494 soles por incumplir las normas para evitar contagios de coronavirus, pero además también estaría presente un fiscal del Ministerio Público, para determinar otros delitos.

Muy conmovida y afectada por lo sucedido, la ‘reina del totó' rompió su silencio el pasado martes e indicó que acudiría a la dependencia policial para ponerse a derecho y afrontar los cargos por faltar a la disposiciones impuestas por la pandemia.

En ese sentido, se mostró arrepentida por su accionar ya que afectó a quienes más ama, sus padres, y a sus seguidores que quedaron decepcionados, aunque aseguró que es un ser humano y que todos cometemos errores.

Yahaira Plasencia llega a la comisaría de Cieneguilla para ponerse a disposición de las autoridades

YAHAIRA ROMPE SU SILENCIO

Yahaira Plasencia reapareció a través de sus redes sociales para dar su versión de lo que pasó durante el operativo de su vergonzosa participación en un ‘privadito’ por su cumpleaños junto a amigos, familiares y los chicos reality Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta. Sumamente nerviosa y queriendo llorar, la salsera inició la transmisión en vivo pidiendo disculpas a todas las personas a las que su mala decisión afectó, incluso a sus padres, quienes tras el escándalo no la querían ver.

La cantante empezó su relato desmintiendo que ella haya alquilado la lujosa vivienda para su celebrar su cumpleaños, sino que fue un amigo quien la invitó a ir a ese lugar donde estaba junto a tres personas que desconocía quienes eran. Agregó que ella tenía pensado que sea una reunión tranquila, porque hasta sus papás iban a ir a esa casa para “hacer una parrilladita, algo tranqui”.

Sin embargo, contó, que de pronto vio que había más gente de lo normal y lo miró a su hermano para irse, pero que no lo hizo porque ya era toque de queda y “si en el camino me detenían eso iba a ser un escándalo, la prensa iba a llegar y todo iba a salir mal”.

Cuando llegó la policía a la casa, la salsera sostuvo que “no sabía que hacer y solo atiné a correr, a buscar a donde podía yo cuidarme y abrí la maletera donde estuve 45 minutos en la maletera”.

“Estaba en shock total. No sé como no me ahogué, pero luego sentí que me abren la maletera y no logré ver quien era. 10 minutos después salí de ahí y me metí al asiento de atrás”, manifestó la intérprete.

“No quiero justificarme, sé lo que está pasando el Perú. Sé del error y no logré medir las consecuencias. Así se dieron las cosas. Yo no alquilé la casa, me invitaron y fui. Fui tontamente, con personas que no conocía. Al día siguiente iban a ir mis papás para una parrillada. Puedo decir que no conocía a la gente que estaba ahí solo a la gente que está vinculada a mí”, manifestó.