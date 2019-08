Yahaira Plasencia se compara con JLo: "Yo empecé bailando, la misma historia que Jennifer López"

Yahaira Plasencia está feliz. La salsera está en su mejor momento luego de haber presentado su nuevo tema 'Y le dijo no', el mismo que ya es un éxito en YouTube, con más de 820 mil reproducciones.

En una entrevista con Reporte Semanal, la ex de Jefferson Farfán contó detalles de sus inicios en el mundo artístico y no dudó en compararse con la famosa diva del Bronx. "Yo empecé bailando, la misma historia de Jennifer López", dijo la salsera.

"Jennifer López empezó como bailarina, coreógrafa. Yo era coreógrafa, bailarina, he modelado y se me dio la oportunidad de cantar sin haber estudiado. Ya cuando yo empiezo a cantar en circos y en una orquesta de salsa, empecé a estudiar un poco pero siento que me falta", agregó Yahaira Plasencia.