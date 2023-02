La cantante Yahaira Plasencia se mostró emocionada porque fue nominada en ‘Premio Lo Nuestro’ en la categoría ‘Canción del Año - Tropical’, donde competirá al lado de Marc Anthony, Prince Royce, Romeo Santos y Luis Figueroa.

“Estoy muy feliz, la nominación me agarró de sorpresa, estoy muy agradecida y ya estoy alistando mi ‘outfit’ porque pasaré por la alfombra. Tuve la oportunidad de conocer a Marc Anthony en Miami, es una persona muy sencilla, humilde, experimentada y ahora competiré con él y con grandes artistas de talla mundial”, contó la salsera.

Asimismo, pidió a sus seguidores ingresar a la página de Premio Lo Nuestro (https://premiolonuestro.com/vota/), buscar la categoría ‘Canción del Año - Tropical’, hacer ‘clic’ sobre su nombre, donde figura la canción ‘La Cantante’, y voten por ella.

“Las votaciones son hasta el 5 de febrero, quizás ese premio llegue a nuestro Perú. Soy la única representante de nuestro país, la única mujer que está haciendo tropical, es una bendición para mi representar a mi país en unos premios tan importa”, agregó.

¿Sergio George te acompañará a la premiación?

Aún no lo sé, allá tendré mi equipo, la gente que me traslada a todos lados, entrevistas y eso.

PASARÁ SAN VALENTÍN TRABAJANDO

Falta dos semanas para el 14 de febrero, ¿qué tienes planeado?, ¿la pasarás acompañada?

Creo que la pasaré trabajando, tengo muchos medios por hacer (visitar), estoy viendo lo de la música (en la que viene trabajando).

¿No pasarás el Día del Amor con Jair Mendoza?

La paso trabajando como siempre y planeando cosas bonitas para el publico. Yo estoy tranquila, bien, estoy en una etapa bonita y quiero mantener mi vida privada así, muy personal.

Hace poco te volvieron a preguntar por Jefferson Farfán, ¿te incomoda que te sigan mencionando su nombre?

Para nada, todo bien.

¿Ya estás acostumbrada a que te hagan comentarios que no te gustan?

Sí, es parte de, todo bien.

Hay muchos usuarios que te preguntan si volverías al programa de Magaly, ¿te ha invitado?

No, no me han invitado.

¿Pero irías si hay la invitación?

Tengo un agente de prensa y ella se encarga de la agenda. Ella se encarga de todos los medios de comunicación (a donde va).

