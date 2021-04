HACE MEA CULPA. Yahaira Plasencia emitió un comunicado en el que pide perdón tras organizar una fiesta por su cumpleaños que terminó con la intervención de la Policía pues las reuniones están prohibidas por la pandemia. La salsera no tuvo mejor idea que esconderse en una maletera para evitar ser detenida.

Yahaira Plasencia reunió a sus amigos y familiares en una residencia de Cieneguilla, hasta donde llegó la policía. En imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego se pudo apreciar que la salsera se ocultó en el interior de la maletera de un automóvil, para evitar su detención.

Después de que las imágenes empezaran a circular en redes sociales, Yahaira Plasencia rompió su silencio y extendió sus disculpas a Dios, a la Policía Nacional y a sus seguidores por su reprochable accionar.

COMUNICADO DE YAHAIRA PLASENCIA:

Cómo ya es de conocimiento público el pasado 23 de abril alrededor de las 11 de la noche fue intervenida la casa en Cieneguilla donde decidí celebrar mi cumpleaños junto algunos amigos y familiares.

Los detalles de esta intervención y de como se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo-que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes-, prefiero reservarlos por el momento; sólo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta.

Lamento profundamente mi proceder, entiendo que no hay nada que lo justifique; menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero. Quiero extender mis disculpas, principalmente, a la Policía Nacional pues no tendrían que exponerse en este tipo de situaciones absurdas y totalmente evitables, y sólo deberían enfocar esfuerzos en problemas que realmente nos aquejan.

Pido perdón una vez más a Dios, porque soy consiente de no estar aprovechándolo por las oportunidades que día día me regala; a mis padres, porque no merecen pasar por todo esto por una mala decisión; y por último, a ustedes, pues sé que no es lo que esperan de las personas a las que admiran, sólo me queda decir que lo lamento.

