La entrevista a Yahaira Plasencia ha causado revuelo en las últimas horas. La salsera admitió a señal abierta que cometió un error al serle infiel a Jefferson Farfán con quien mantenía un romance de mucho tiempo. Plasencia fue entrevistada por la periodista Milagros Leiva.

Yahaira dio detalles que nadie conocía de su vida personal y amorosa con el futbolista de la selección peruana ‘el 10 de la calle’. Una de las revelaciones que más sorprendió fue que le ofrecieron dinero para hablar pésimo de su expareja.

Yahaira Plasencia lo confesó todo: “Me ofrecieron dinero para hablar pestes de Jefferson Farfán”

“Muchas de las personas que han hablado mal en su momento de mí, que me han destruido porque me destruyeron, hoy en día me hablo con ellos y te hablo de mucha gente que han hablado mal de mí... Ellos me han mandado mensajes pidiéndome disculpas”, sostuvo.

“Pero también me ofrecieron mucho dinero para hablar mal y pestes de mi expareja. Por supuesto, en este mundo se mueve así, jamás hablaría (por dinero) mal de nadie y menos de una persona que ha pertenecido en mi vida y que en su momento fue una buena persona conmigo, con mi familia”, agregó la cantante de salsa.

Los conductores de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre, se preguntaron quién podría escribirle a la ‘Yaha’ para ofrecerle dinero a fin de que hable mal de Farfán. Según dijeron, la respuesta de la salsera ha sido contundente y la deja bien parada.