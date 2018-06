Lo confirma. Daniela Darcourt, exvocalista del grupo Son Tentación , reveló que ella estuvo ensayando para participar en 'El Artista del Año '. Sin embargo, la producción del programa no le dio ninguna explicación y cancelaron su presentación contra Yahaira Plasencia.

"Al parecer la señorita no quiso que el enfrentamiento se dé, a las finales salió a cantar con Shantall (Onetto) La producción no me dijo nada y solo me cancelaron. Para todo artista que le hagan perder su tiempo es una falta de respeto" , declaró Daniela Darcourt al diario La Karibeña.

Como se sabe, se especula que Yahaira Plasencia se negó a cantar con la ex Son Tentación en El Artista del Año y hasta amenazó con renunciar. Por ese motivo, la producción decidió en último minuto que Shantall Onetto sea su rival.

Recordemos que ambas pertenecieron a la agrupación Son Tentación . Yahaira Plasencia estuvo en la orquesta hasta que decidió salir para formar su propio grupo musical. Un mes después, ingresó Daniela Darcourt.

Yahaira Plasencia: nervios la traicionan y la obligan a interrumpir su presentación | VIDEO

En el duelo de El Artista del Año, Yahaira Plasencia tuvo una accidentada presentación. La salsera tuvo que interrumpir su interpretación pues no pudo empezar a cantar bien. Shantall Onetto y Michelle Soifer aparecieron en el escenario para reconfortarla.

En la última gala de El Artista del Año , ningún participante fue eliminado por la renuncia de Josimar. Pedro Loli, Yahaira Plasencia , Rossana Fernández Maldonado, Alfredo Benavides y Michelle Soifer pasaron a la seminfinal del programa.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.