Coto Hernández revela el contenido del video con Yahaira Plasencia y confiesa que ella lo grabó | VIDEO

Mucho se ha hablado sobre el video grabado en la intimidad entre Yahaira Plasencia y Coto Hernández. Magaly Medina le ofreció a Jefferson Farfán dárselo para que corrobore que entre la salsera y el bailarín sí hubo algo más que una simple amistad.

En la última edición del programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora aclaró que el contenido de esas imágenes no es de connotación sexual y que solo se ve una situación de pareja que se quiere.

"No hay absolutamente ninguna imagen sexual, es una toma tierna, hay complicidad y cariño. La imagen me inspira ternura, es cariñosa. No hay absolutamente nada sexual. No voy a describir más el video, se lo puedo dar a Jefferson Farfán o a la misma Yaha", explicó Magaly Medina.

Magaly Medina habló sobre el video entre Yahaira Plasencia y Coto Hernández. (Video: Magaly Tv. La firme)

Tras su declaración, el propio Coto Hernández decidió explicar qué es lo que se ve en el video. En declaraciones a la prensa, el exchico reality contó que ambos estaban viendo televisión de forma cariñosa y nada más. Incluso, reveló que lo grabó la propia Yahaira Plasencia.

"Ese vídeo sí fue grabado por ella, era un vídeo normal, estábamos viendo televisión, en el vídeo no se ve absolutamente malo. Ella puede decir lo que quiera, pero era un vídeo normal, de dos personas que tienen un vínculo", declaró el extranjero.

A través de Instagram, Coto dejó en claro que él no tiene el video que estaba en su celular, pues el móvil fue robado en el mes mayo. Por eso, pidió que dejen de acusarlo de filtrar las imágenes porque se trata 'de la vida privada de una persona'.