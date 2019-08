Magaly Medina sobre video íntimo entre Yahaira Plasencia y Coto Hernández: "No hay absolutamente nada sexual"

Magaly Medina estuvo muy mortificada al negar que el video íntimo entre Yahaira Plasencia y Coto Hernández sea "sexual", agregando que no le compete ponerlo al aire porque se puede ganar "un gran lío".

"Si Coto Hernández no quiere mostrarlo, si alguno de los protagonistas no lo quiere mostrar, yo no puedo hacerlo. Sin embargo, quiero decir que no es un video sexual. No hay absolutamente ninguna imagen sexual, es una toma tierna, hay complicidad y cariño", comenzó Magaly Medina.



Magaly Medina sostuvo que si "los mañosos" creían que el video entre Yahaira Plasencia y Coto Hernández es sexual, "quítense ese idea de la cabeza".



"No soy la protagonista de ese video, no tengo derecho a ponerlo y si lo hiciera, me ganaría un gran lío", agregó Magaly Medina en su programa.



Magaly Medina también se refirió al ofrecimiento del video de Yahaira Plasencia y Coto Hernández a Jefferson Farfán.



"Le pedí a alguien cercano como Ney (Guerrero) que le dé el video a Jefferson Farfán. No tengo por qué difundirlo, ni ponerlo en Internet", dijo Magaly Medina.



Finalmente, Magaly Medina mencionó que comenzó a circular un video en Whatsapp, desvirtuando las imágenes, "que no pertenecen a Coto Hernández y Yahaira Plasencia".



"La imagen (entre Coto Hernández y Yahaira Plasencia) me inspira ternura, es cariñosa. No hay absolutamente nada sexual. No voy a describir más el video, se lo puedo dar a Jefferson Farfán o a la misma Yaha", concluyó Magaly Medina.