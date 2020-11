Espectáculos







“A la mamá de Yahaira no le caía Coto Hernández y me pidió que no lo saludara”, cuenta excuñada de la salsera Olenka Mejía contó que la mamá de Yahaira Plasencia no pasaba a Coto Hernández y que vio un oso de peluche muy parecido al que le habría regalado en posesión de los perros de la familia.