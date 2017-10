Yahaira Plasencia cuadra al Zorro Zupe por decir que tiene "huecos en el cerebro"

Yahaira Plasencia le pidió al ‘Zorro’ Zupe que no sea tan ‘boca suelta’ y tenga cuidado con lo que dice de ella, luego que afirmó que ‘sus jeans tienen tantos huecos como su cerebro’.



“Me parece una falta de respeto, nunca me he referido a ese señor, pero él sí puede hablar de mí. Que tenga cuidado... no es una amenaza, pero siempre hay que tener cuidado, no se puede ser tan boca suelta”, comentó la salsera.



Luego, detalló que es consciente de que no es una ‘monedita de oro’. “Cometí errores y eso hace que la gente me agarre antipatía. Sin embargo, nunca respondo mal a nadie, eso no me suma”, añadió.



Finalmente, se refirió a Ricky Trevitazo, quien la catalogó como ‘sobrada’ por no saludarlo. “No lo conozco, nunca me lo he cruzado, no tengo nada que decirle”, comentó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.