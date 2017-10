¿Yahaira Plasencia explotará su talento en Cumbia pop? [VIDEO]

El ‘gaucho’ Coco Maggio, quien grabó con Yahaira Plasencia ‘Cumbia pop’, comentó que el escándalo que protagonizó la salsera en ‘Esto es guerra’ no afectará a la serie.



“Ese incidente de Yahaira Plasencia (con Rosángela) no afectará a la serie, creo que será oportunidad de ver su talento. La historia está muy buena, me hace recordar a ‘Rebelde Way’ y hay buenos talentos. Sé que ella tiene muchas ganas de crecer como actriz y espero que le vaya bien”, contó Coco durante la campaña ‘Kilos de esperanza’, que donó 2.5 toneladas de alimentos a poblaciones de Puno.



Además, dijo que ‘Cumbia pop’ se estrenaría en enero y podría haber una segunda temporada.

