Yahaira Plasencia: 'Cuto' Guadalupe envía este mensaje a la cantante ahora que no está con Jefferson Farfán

‘Cuto’ Guadalupe aseguró que no desea más polémica con Yahaira Plasencia, luego que la salsera dejara entrever que el tío de Jefferson Farfán solo busca ‘colgarse’ de ella.



“Imagínate, todo tiene su final, estoy contento y feliz. No necesito colgarme de ella, tengo una marca registrada, la gente me conoce. Yo espero que se siga manteniendo (en el medio), vamos a ver hasta dónde llega y no le guardo resentimiento”, indicó ‘Cuto’ Guadalupe.



El chinchano descartó que la cantante haya retomado su relación con la ‘Foquita’ Farfán.



“No han vuelto. Él ya dijo que no quiere que lo vinculen más con ella, es un tema de los dos y lo de ella me tiene sin cuidado”, precisó.

