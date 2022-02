COMO GRANDES AMIGAS. Las otroras rivales de la salsa peruana, Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, fueron captadas juntas en la misma mesa de un restaurante de Miraflores, con Alejandra Baigorria y Said Palao, además, del ex de la chica reality, Arturo Caballero, informó Magaly TV, La Firme.

Todos fueron invitados al cumpleaños de un estilista amigo de los personajes más populares de Chollywood. Una de las últimas en llegar fue Daniela Darcourt, quien según el reportaje ‘fue el alma de la fiesta’.

La intérprete de Señor Mentiras y la llamada ‘Reina del Totó’ se abrazaron como grandes amigas. Incluso hablaron durante varios minutos, lo que demostraría que la mala relación entre ambas sería parte del pasado.

TROME | Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt juntas en la misma mesa (Magaly TV, La Firme)

En la reunión también estuvo Arturo Caballero, quien fue pareja de Alejandra Baigorria. Según este reportaje, Ale y Said ‘ni se miraron’. “Alejandra y Said prefirieron comer y el chocolatero calladito”, manifestó el locutor del reportaje.

‘LA RIVALIDAD’ ENTRE YAHAIRA PLASENCIA Y DANIELA DARCOURT

Durante muchos años se especuló sobre un rivalidad entre las dos salseras peruanas Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt. Al respecto la intérprete de Señor Mentira conversó sobre ello con Julian Zucchi en sus redes sociales.

Daniela reveló que hubo ciertas actitudes de Yahaira que no le gustaron durante la emisión del reality El Artista del Año. “En la temporada que ella estaba, me hicieron ensayar y, en la madrugada me llamaron y me dijeron que no. Luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que, si yo iba, ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”, manifestó en dicha ocasión.

