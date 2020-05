La última conversación que entablaron Tito Nieves y Daniela Darcourt tuvo un invitado muy especial que sorprendió a todos al declararse fan de la música de la salsera, sobre todo de encantarle el tema ‘Señor mentira’. Se trata del productor de Yahaira Plasencia, la ‘rival’ musical de la joven intérprete y a la que no le habría gustado nada las declaraciones de su actual productor musical, quien aún espera que pase la cuarentena y se abran las fronteras para poder grabar otra canción.

En el vivo de Tito Nieves con Daniela Darcourt, ambos cantantes hablaron sobre sus carreras artisticas. El cantante no dudó en decirle que le encanta la voz de la salsera y anunció que grabará una canción con ella apenas se levante la emergencia sanitaria.

Sin emargo, en un momento se conectó Sergio George, quien no dudó en declararse admirador de Daniela y hasta contó que la salsera lo dejó en visto luego que le hizo llegar dos canciones, de las que ‘Señor Mentira’ es su favorita.

Asimismo, Tito Nieves aprovechó para comprometer a Sergio George para que sea el productor del tema que él y Daniela grabarán en los próximos meses.

Sergio George se declara hincha de Daniela Darcourt

DANIELA DARCOURT LE MANDA INDIRECTA A YAHAIRA PLASENCIA

En un momento de la entrevista, Daniela Darcourt sostuvo que “puedes invertir millones de dólares en tu carrera, pero si la gente no te quiere, no puede llegar a ser exitosa”, esto al parecer en clara referencia a Yahaira Plasencia, quien a pesar de tener a uno de los mejores productores musicales del medio no ha podido hacer despegar su carrera como lo hubiera esperado, además que la pandemia por el coronavirus hizo que sus planes cambiaran rotundamente.

Pero durante el vivo ambos músicos, reconocidos mundialemnte, no dudaron en reconocer el gran talento de Daniela Darcourt y le auguraron un gran futuro musical.

Daniela Darcourt le saca cachita a Yahaira Plasencia en vivo con Tito Nieves