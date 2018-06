Yahaira Plasencia se defendió de las críticas tras cantar en inglés en el 'Artista del Año' | VIDEO

Yahaira Plasencia cantó en inglés 'Last Dance' en la gala pasada del 'Artista del Año' y recibió una ola de críticas. Entre dichas recriminaciones, estuvo la del jurado 'Lucho' Cáceres .



Sin embargo, Yahaira Plasencia se defendió de las críticas. "Yo sentí que lo hizo de forma burlona. Para mi no era un 7 y si es jurado debe ser imparcial. No creo que porque no me sabía la canción me debe poner un 7".



'Lucho' Cáceres respondió rápidamente a lo dicho por Yahaira y redobló la apuesta. "Yo soy objetivo y siento que he logrado algo. Sé que no te va pasar nada más. Solamente tenías que 'googlear' para saber el significado de lo que cantabas".



Yahaira Plascencia enojada por críticas del jurado.

"Considero que fue un descuido y negligencia de tu parte con lo hecho. No va por simpatías o antipatía. A mi me dio la sensación que no tenías idea de lo que estabas cantando", fue contundente el jurado Cáceres .



Yahaira Plasencia sentó su postura con respecto a lo sucedido y dio vuelta la página para continuar con su participación en el certamen.



