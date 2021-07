SE DEFIENDE. Yahaira Plasencia, luego de entrar en polémica por compartir un challenge de su nuevo tema ‘Dime’, donde sacaba el dedo medio, nuevamente está en el ojo de la tormenta, esta vez por una acusación de Magaly Medina.

Según mostró la Urraca en Magaly Tv La Firme, la salsera grabó para el programa de Jorge Benavides y tras terminar la secuencia, se fue sin despedirse del cómico ni de su equipo de trabajo.

Tras la polémica, Samuel Suárez se comunicó con Yahaira Plasencia, quien le aseguró que Magaly Medina editó las imágenes a su conveniencia y que jamás fue malcriada con JB ni con su elenco.

“Ellos han puesto lo que les conviene!!! Yo saludé a todos y por supuesto que me despedí. Por esto te digo, que ya hasta me cansa aclarar todo, porque sigue el show y no quiero eso. Estoy bastante proyectada en mis cosas. Pero eso que mostraron no fue así”, dijo la cantante en conversación con el popular Samu.

El periodista de espectáculos y creador de Instarándula aseguró que según le contó la salsera, hasta le habrían cortado la entrevista con JB.

“Las imágenes que vimos es un momento que solo la habrían llevado a un lado para acomodarle el micrófono, pero no se fue. El único que puede aclarar si Yaha dice la verdad y nunca fue malcriada, es el mismo JB”, indicó Samuel Suárez en sus historias.

Yahaira Plasencia se defiende tras ser acusada de ser malcriada con JB

