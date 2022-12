La tiene clara. Yahaira Plasencia brindó una entrevista para Magacín 247, en donde habló de su éxito como cantante e indicó que está en la mejor etapa de su carrera gracias a su perseverancia y esfuerzo.

Es así que la intérprete de “Dime” dejó de lado la relación que tuvo con Jefferson Farfán, la cual la impulsó a hacerse conocida en el medio local. Plasencia aseguró que se ha “ganado un nombre sola”

“Creo que con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que yo puedo ganarme un nombre sola, tengo lo mío sola, que no necesito ni he necesitado de absolutamente de nadie para poder llegar a donde estoy”, comentó la sonera.

Además, expresó que se siente tranquila de ser una artista reconocida: “Estoy tranquila y sigo trabajando porque no he logrado lo que he querido todavía, sigo luchando por eso y lo estoy haciendo sola”.

Yahaira Plasencia rompe en llanto en ‘El gran show’

Un emotivo vivió Yahaira Plasencia en el especial de Navidad de ‘El gran show’. Resulta que la ‘Reina del Totó’ se emocionó hasta las lágrimas, al cantar un tema cristiano, después de la emisión de un video en el que recordaron su infancia.

Durante este emocional, fue emitido un reportaje de hace unos años, en el que se recordó como Yahaira vivía en condiciones humildes y hasta se disfrazaba de un muñeco para llevar ingresos a su casa.

“Todo eso me ha ayudado a valorar cada sueño que tengo. Cuando uno pasa carencias de verdad… Estoy muy agradecida por los padres que me han dado estoy feliz, gracias”, manifestó Yahaira.

