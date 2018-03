Meterse en un lío ajeno le costará caro a Yahaira Plasencia. La salsera deberá afrontar un juicio por difamación en agravio de Olenka Mejía, la madre de su sobrino, fruto de la relación que mantuvo con Jorge Plasencia.

Olenka Mejía acusó al hermano de Yahaira Plasencia no le pasaba el dinero necesario para la manutención de su hijo y que a veces ni se aparecía para verlo. Ante esto, la cantante decidió salir a defender a su hermano, dejando mal a la señorita.

"Ella avisó tres meses después que tenía un hijo con Jorge. Eso fue porque no sabía que el bebé era de Jorge porque el parto lo pagó otro chico. Eso fue 'tú ya sabes qué'. Esa es una chica loca con la que se metió y punto", dijo Yahaira Plasencia en un primer momento.

Cuando Olenka Mejía advirtió que demandaría a la salsera por sus declaraciones, Yahaira Plasencia ofreció 'disculpas' para evitar que le 'saquen plata'. Según dijo la cantante, dejaría que el tema lo resuelva su hermano y su expareja.

"No le quiero dar dinero a nadie, no quiero que me saquen dinero -porque eso es lo que buscan- entonces no le voy a dar el gusto. Voy a retractarme y tener que cerrar la boca porque no es mi tema y Jorge se encargará", manifestó Yahaira Plasencia.

Yahaira se 'disculpa'

Aunque la reina del totó brindó estas declaraciones, Olenka Mejía no las tomó como serias al sentir el tono burlón de la cantante. Por eso, decidió demandarla de todas maneras y pedir 50 mil soles de reparación civil. Lo que no pensó Yahaira Plasencia es que el proceso fue aceptado por el juez.

El magistrado del 12 Juzgado Penal de Lima citó a Yahaira Plasencia el 20 de abril para que brinde su defensa sobre la demanda interpuesta por su excuñada. Un mes después, Olenka Mejía también deberá presentarse para mostrar las pruebas contra la salsera.

