La salsera Yahaira Plasencia comentó que espera que abran las fronteras en Rusia para poder regresar al Perú, a seguir con su carrera musical.

De esta forma, se confirmarían los rumores de que la relación con Jefferson Farfá no pasaría por su mejor momento.

“Quiero que abran las fronteras aquí (Rusia) para poder ir a Miami o Perú y grabar unos temas pendientes, esa es mi mayor preocupación. Aquí todo está complicado, no abren las cosas... pero es falso que esté buscando un vuelo humanitario, solo espero que todo empiece a funcionar y seguir con mis proyectos”, precisó la ‘Reina del totó’ en un diálogo con su amiga Paula Arias por Instagram.

Además, dijo que apenas llegue a Lima espera realizar un concierto online para todos sus seguidores.

“Quiero cantar para mi público, puede ser un show acústico o con mi orquesta, pero tengo que seguir haciendo música, hay que reinventarse”, indicó.

En otro momento, Yahaira Plasencia detalló que se encuentra mejor de salud, tras haber sido operada hace un mes por una afección en los riñones.

“Me encuentro mejor de salud, bastante recuperada, pero he bajado de peso y muchos creen que me he hecho una cirugía estética. Aún tomo medicamentos y ya empecé a comer para recuperar mi peso”, afirmó.

Finalmente, negó que tenga rencillas con sus colegas Amy Gutiérrez o Daniela Darcourt. “Siempre han querido crear una rivalidad con Daniela y yo no tengo ninguna rencilla con ella. Se ha comentado que me ha ‘serruchado’ el piso, pero no tengo ningún problema con nadie, porque estoy enfocada en mi vida. Tanto Daniela, Amy o Kate son muy talentosas, y cada una se esfuerza hasta dónde quiere llegar”, agregó.