Yahaira Plasencia recordó los mejores momentos que vivió con Jefferson Farfán ¿Volvería con él? | VIDEO

Yahaira Plasencia contó detalles inéditos del inicio y fin de su relación con el futbolista Jefferson Farfán. La salsera estuvo invitada a una de las secuencias de 'Estás en todas' y confirmó además que se irá del Perú por un buen tiempo.

La 'Reina del totó' contó que se conoció con Jefferson Farfán después de haber conversado durante dos meses por WhatsApp. El futbolista fue asu casa y le pidió permiso a sus padres para salir con ella.

En otro momento, Yahaira Plasencia recordó todas las sorpresas que le hizo Jefferson Farfán. "Me dedicó goles, me hizo la avioneta por el cielo, yo le llevé mariachis. Cosas lindísimas", contó.

"Fue una etapa amorosa de mi vida muy linda pero también muy tormentosa. Él me apoyó, me ayudó y estuvo ahí todo el tiempo conmigo, me acompañaba a todas las discotecas, a mis eventos. Éramos felices y no nos importaba nada", agregó la cantante.

Finalmente, Yahaira Plasencia reveló cómo se dio el fin de su relación con 'La Foquita' y catalogó de cargamontón lo que le hicieron en 'El valor de la verdad'.

"Fue raro que un sábado me destruyera este chico (Jersson Vasquez) y el próximo sábado, terminan de 'matarme' con la mamá de mi ex. Para él (Jefferson) fue muy fuerte todo. Imagínate cómo quedé yo, como quedó él. Es difícil para un hombre a veces", puntualizó.

Ante la pregunta de si volvería con él, en el futuro, Yahaira Plasencia fue enfática en mencionar que su amorío con Jefferson Farfán 'ya quedó en el pasado'.