La salsera Yahaira Plasencia se encuentra alistando todos los detalles de la presentación que ofrecerá en los Premios Juventud, importante evento musical que se desarrollará este jueves 21 de julio en Puerto Rico.

La peruana comentó que está ensayando mucho para ofrecer un gran show. Además, dijo sentirse agradecida por la oportunidad de compartir escenarios con reconocidas figuras del espectáculo internacional.

“Haremos un homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico, de verdad que va a estar muy chévere. Voy a compartir escenario con artistas puertorriqueños como Michael Stuart, Luis Figueroa, Luis Vásquez y un dominicano que hace música tropical merengue llamado Manny Cruz. Estoy muy contenta y agradecida por la oportunidad, sobre todo rendirle homenaje a una orquesta que es muy grande a nivel musical y muy querida aquí en Puerto Rico”, indicó Yahaira Plasencia en una entrevista con Infobae.

No es la primera vez que Yahaira Plasencia se presenta en un escenario internacional, pues meses atrás dio mucho de qué hablar tras asistir a Premios Heat, en República Dominicana. En aquella ocasión, la intérprete de “Y le dije no” se ganó las críticas luego que se evidenciara que hizo playback. Sin embargo, esta vez, Yahaira Plasencia promete cantar en vivo.

“La verdad es que en la mayoría de estos premios, los artistas hacen playback o graban antes como si fuera en vivo, esta vez sí vamos a cantar en vivo, no con orquesta, sino con música de fondo que ya se grabó todo. Y bueno, me preparé mucho para cantar en vivo, porque sí, cantar y bailar es complicado, más los nervios. No es nada fácil, a parte que es mi primera vez cantando en vivo en unos premios tan importantes. Siempre hay nervioso de por medio, pero estoy poniendo todo de mi parte para poder hacer las cosas bien y dejar el nombre de mi país en alto”, señaló.

La peruana señaló que dedicará esta presentación a sus fieles seguidores, pero sobre todo a “las mujeres empoderadas y mujeres salseras”. “Espero que puedan gozar y ver este lindo homenaje en Premios Juventud”, acotó.

