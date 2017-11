Yahaira Plasencia chotea a Diego Chávarri en pleno enlace en vivo [VIDEO]

Cuando a Yahaira Plasencia no le gusta algo lo hace saber. La salsera se vio envuelta en una situación incómoda durante un enlace en vivo con el programa 'Amor Amor Amor'. Por eso, mostró su fastidio ante las cámaras de una manera que nadie esperó.

Una reportera de 'Amor Amor Amor' llegó hasta las instalaciones del recién inaugurado spa de Yahaira Plasencia en Salamanca. La cantante le pidió no enlazarla con los conductores, Rodrigo González y Gigi Mitre, pero ante tanta insistencia, finalmente accedió.

La entrevista se realizó de lo más normal. Yahaira Plasencia respondió todas las preguntas con buen ánimo y hasta bromeó con Peluchín cuando le preguntó si veía 'Espectáculos'. El conductor afirmó que él solo ve su propio programa, y que -en su opinión- no existen otros espacios de farándula.

Sin embargo, al finalizar la entrevista, Peluchín le comunicó a Yahaira Plasencia que también estaban enlazados en ese momento con Diego Chávarri, el ex de Melissa Klug. Al escuchar el nombre de la chalaca, la salsera cambió de actitud.

Yahaira Plasencia y Diego Chávarri

"Ah... sigan con, sigan con Diego. Yo les mando un super beso y muchas bendiciones. Tengo que seguir trabajando. Chau. Bendiciones. Gracias", dijo Yahaira Plasencia.

Ante esta respuesta, los conductores vacilaron a Diego Chávarri al ser choteado por Yahaira Plasencia. El ex de Melissa Klug justificó la actitud de la salsera y mencionó que ambos no se conocen. "No es la manera de conocernos", dijo el exfutbolista.

Pese a que ambos señalan que no se conocen, Yahaira Plasencia y Diego Chávarri compartieron el set de Esto Es Guerra. Eso sucedió en el 2016 cuando el exfutbolista mantenía una relación con Melissa Klug. Ambos se saludaron cordialmente.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.