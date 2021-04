SE PASÓ DE FALTOSO. Diego Zurek se puso malcriado con una reportera de Amor y Fuego, que lo llamó para preguntarle sobre la fiesta que Yahaira Plasencia organizó la noche del último viernes, la misma terminó con una intervención a cargo de la Policía Nacional, el Ejército y Serenazgo de Cieneguilla.

Según se ve en las imágenes del avance del programa de Willax, el ex chico reality de Esto es Guerra estuvo en la comisaría de Cieneguilla luego de la intervención en el cumpleaños de la salsera, con trago en mano y frente a los efectivos policiales.

Una periodista de Amor y Fuego se comunicó con él para obtener su versión del hecho. “Hola Diego, hay imágenes tuyas en la fiesta de Yahaira”, se le escucha decir a la reportera. “¿Qué te digo? Fuera conch...”, le contestó.

Cabe indicar que en un primero momento se negó la presencia de Yahaira Plasencia en la casa de Cieneguilla, sin embargo, luego salieron imágenes de la cantante escondida en la maletera de un vehículo, para evitar ser captada por la prensa.

Luego de la polémica, la ‘reina del totó' emitió un comunicado donde pedía disculpas por su accionar, sin embargo, días después, en declaraciones a Mujeres al Mando, aseguró que la trataron muy mal.

“Todos se preguntan ¿por qué no fui a la comisaría? ¿por qué no me llevaron los policías? si supuestamente yo me escondí en esa maletera, ¿por qué no me sacaron de allí en vez de abrir y cerrar la cajuela? Solo me grabaron como tal. Yo hablaré cuando terminen de salir todas las imágenes, pero lo peor es que fueron muy malos conmigo”, fue el mensaje que le envió Yahaira Plasencia a Thais Casalino, conductora del magazine.

