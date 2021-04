PIDE PERDÓN. Yahaira Plasencia se disculpó con Samuel Súarez luego que el periodista de espectáculos hiciera público que su tía le escribió para insultarlo con fuertes calificativos y recordarle que estuvo a punto de morir, por opinar de la polémica intervención policial que protagonizó la salsera el pasado fin de semana, cuando acudió a una casa en Cieneguilla para celebrar su cumpleaños.

“Samuel buenos días, yo entiendo perfectamente tu trabajo y lo respeto, lo sabes muy bien. Lo que haga un tío o primo o lo que sea escapa de mis manos. Te pido disculpas por el mal momento”, le escribió la ‘reina del totó' en un mensaje privado, el mismo que firmó con su nombre.

El popular Samu compartió el mensaje en sus historias y agradeció el gesto de la cantante. “Valoro que respete mi opinión, mi trabajo, y agradezco el gesto de pedirme disculpas por el accionar de su tía. Dice mucho de ella para mí como persona”, indicó.

Asimismo, el creador de Instarándula se dirigió a los fans que le cuestionan que siga teniendo aprecio por Yahaira Plasencia, a pesar de criticarla duramente. “Pues ser imparcial es mi trabajo desde hace muchos años. Eso no significa que yo tenga algo persona, si algo no me parece, puedo criticar mil veces si quiero un tema, contra ella o cualquiera del espectáculo, así como también resaltar cuando veo algo correcto. Jamás he sido un chupamedias, si no no estaría tanto tiempo en este negocio”, dijo en sus redes.

LA TÍA DE YAHA SE ARROCHA

Luego de la polémica que se levantó cuando Samuel Suárez hizo públicos los mensajes ofensivos, la tía de Yahaira Plasencia decidió cambiar su cuenta de Instagram a privado, modificar su nombre de usuario y finalmente desactivar su cuenta de Facebook, por los comentarios que recibió de las fanáticas del periodista.

“Las instachismosas fueron a darle su opinión mesurada y diplomática sobre sus insultos. Gracias a todos por sus mensajes, jamás me van a dañar las palabras de gente así, por eso de frente bloqueo, tal como lo hice con la tía de Yahaira”, dijo Samu en sus historias.

LA TÍA ESTUVO EN SU CUMPLEAÑOS

Samuel Suárez también hizo énfasis en que las cámaras de Amor y Fuego captaron a la tía de la cantante en el cumpleaños de la salsera, junto a su madre. En las imágenes se la ve saliendo al balcón con doña Coca y dops mujeres más, mientras sostiene una lata de cerveza.

LOS FUERTES INSULTOS

Samuel Suárez, creador de Instarándula, utilizó sus redes sociales para denunicar a la tía de Yahaira Plasencia, quien le escribió en privado para insultarlo con fuertes calificativos por dar su opinión sobre la polémica intervención a la salsera en una casa en Cieneguilla el día de su cumpleaños.

“Paro un rato mi contenido habitual para denunciar a esta cuenta privada. No es la primera vez que recibo insultos por mi opinión, nunca faltan y tampoco me van a callar recordándome que estuve a punto de morir hace unos años. Pero en este caso se trata de un familiar de Yahaira Plasencia lamentablemente”, escribió el popular Samu en sus historias, junto a una captura de los mensajes que recibió.

“Cabr.., te salvaste de la muerte pero sigues siendo un desgraciado marica”, le escribió la familiar de la ‘reina del totó’. Asimismo, el periodista de espectáculos compartió una foto de Instagram donde se ve a la mujer junto a Yorch Plasencia y su bebé.

Samuel Suárez le envió un mensaje los allegados a Yahaira Plasencia y les pidió que si no les gustan sus opiniones, no manden a sus familiares a insutarlo ‘con cosas tan bajas’. “No lo voy a permitir de nadie nunca. Estoy cumpliendo mi trabajo, en mi plataforma que es privada y no me pesa el dedo para denunciar estos hechos, por más estima que le guardo a Yahaira”, indicó.

Finalmente, reconoció que estuvo a punto de perder la vida hace algunos años, pero que lo tiene presente todos los días. “No necesito que me lo recuerden”, agregó.

