Yahaira Plasencia pensó que se libraría de la demanda que le tiene preparada la ex de su hermano y madre de su sobrino pero todo indica que no sería así. Al parecer, la salsera tendrá que arregla el problema por la vía legal.

Yahaira Plasencia se 'disculpó' con la ex de su hermano, a quien había calificado de loca anteriormente. Sin embargo, su actitud soberbia y las constantes risas a la hora de su disculpa hacen que no parezca una disculpa sincera y la demanda podría continuar.

Además, Yahaira Plasencia se retractó por "insinuar" que su sobrino "es de otro persona". Sin embargo, las miradas y las risas, hacen pensar que la salsera ha tomado el tema como burla y no con la seriedad que una demanda judicial necesita.

'Espectáculos' se comunicó con el abogado Julio Gagó, para consultar si la actitud de Yahaira Plasencia la libraría de la demanda que la ex de su hermano, Olenka, le quiere interponer y el abogado dio unas preocupantes declaraciones para la salsera.

"Si la persona, en vez de disculparse, sale sarcásticamente a burlarse y a volver a difamar, entonces, no hay ningún tipo de disculpas. Porque ella dice: 'Lo que quieres es sacarme plata así que no les voy a dar gusto' y eso no es una disculpa sincera", expresó el abogado sobre Yahaira Plasencia.

La ex del hermano de Yahaira Plasencia la habría demandado por 100 mil soles, a costa de la reparación civil por los daños causados con las declaraciones de la salsera.

Recordemos que la ex enamorada del hermano de Yahaira Plasencia lo acusó de no hacerse cargo de la manutención de su hijo y de no visitarlo. En su defensa, la salsera calificó a la madre de su sobrino de loca.

