Yahaira Plasencia dijo que el galán con el que fue captada en una discoteca de Miami, bastante cariñosa, estaba ‘lindo’ y que no se esconde porque está ‘disfrutando de su soltería’. También comentó, al presentar su nuevo tema ‘Dime’, que los errores que ha cometido fueron por confiada y los asume como un aprendizaje.

‘Dime’ es el título de tu nuevo sencillo, ¿este es un nuevo comienzo después de todos los incidentes que viviste?

Sí, estoy supercontenta y con mucha expectativa por esta canción.

¿Te sientes más madura musical y personalmente?

Esta canción ha salido en el momento que debía salir, porque estábamos parados por la pandemia y, sí, he evolucionado vocalmente y mi vestuario es otro.

En lo personal, ¿qué errores no vas a cometer?

Los errores que cometí fueron por confiada, las cosas se dan, lo que tiene que pasar va a pasar y ya. Uno aprende.

¿Ya no más la maletera?

Ya salí de ahí.

¿Qué sigue?

Me meteré a un camión.

No creo que sea un camión, sino las discotecas de Miami donde te han visto ‘acaramelada’.

Ahí también me voy a esconder.

Yahaira Plasencia se luce cariñosa con misterioso hombre en discoteca de Miami

¿Ese joven (se trata del influencer cubano Jorgedian Dihigo Caro) es tu enamorado, es tu ‘saliente’?

No, es un amigo. Estoy disfrutando mi soltería, no tengo hijos, no estoy casada, no tengo que darle explicaciones a nadie, no me escondo, pero está lindo, ¿no?

‘CHOCOLATITO’ CUBANO

Y sobre el ‘galán’ con el que Yahaira se lució hace unos días en un centro nocturno de Miami, el programa ‘Amor y fuego’ presentó un informe en el que reveló que se trataría de Jorgedian Dihigo Caro, un cubano que radica en Dubái, Emiratos Árabes y tiene más de 50 mil seguidores en sus redes sociales. Además, en su cuenta de Instagram, destaca como influencer y precisa que es director de relaciones públicas, emprendedor, aficionado a la vida fitness, a la moda y los viajes.

Jorgedian Dihigo Caro, es el cubano que radica en Dubái, Emiratos Árabes y tiene más de 50 mil seguidores en sus redes sociales y fue captado con Yahaira Plasencia

‘EN LA BOCA DEL LOBO’ CON ‘DIME’

Por otro lado, Yahaira presentó su nuevo tema ‘Dime’, una salsa moderna composición de Mónica Vélez, Ettore Grenci, Sergio George y Eliot Feliciano. El video clip del tema ‘Dime’ fue grabado en New Jersey, Puerto Rico y Miami y dirigido por Virginia Romero, quien también dirigió ‘ Y Le Dije No” que superó más de 23 millones de visitas en YouTube.

¿Con esta nueva producción harás shows en vivo?

Hasta cuando se den las condiciones para hacerlo.

¿Esa fue la razón por la que no cantaste en vivo en los premios Heat?

No, esa fue una decisión de mi equipo de trabajo, queríamos vender lo que soy, una showoman, queríamos vender el baile y la sensualidad, por eso se dieron así las cosas.

Comentaste que ‘Ulalá’ era una palabra que los peruanos repetían, cuando no es así y Magaly por eso te criticó...

Más promoción para mí y para la canción, rebotó muy bien y las críticas siempre van a existir y, bueno, es su chamba.

Estarás en su programa, dice que te vas a meter a la ‘boca del lobo’.

Ya fui antes, esta será la segunda vez en la ‘boca del lobo’.

¿Vas blindada?

Ya que más me puede pasar, estoy tranquila. Voy a conversar, no a discutir, y a promocionar mi canción.

Le respondiste fuerte cuando dijo que no va de ‘cama en cama’ para lograr lo que tiene.

Y se lo volvería a decir cara a cara.

TAMBIÉN PUEDES LEER: