Yahaira Plasencia: Dorita Orbegoso le lanza duras críticas por su comportamiento [FOTOS]

La ‘combatiente’ Dorita Orbegoso criticó a Yahaira Plasencia por sus constantes peleas con Rosángela Espinoza.



“Yo no puedo decir que es violenta porque a mí nunca me ha agredido, pero puedo comentar de lo que se ve y para mí, el tema es la educación. Uno puede ser muy de barrio, pero el público merece un respeto”, indicó Dorita Orbegoso.



¿Crees que le falta humildad?

Sí, pues, los valores vienen de casa. Todos cometemos errores, pero hay que evolucionar.



Al parecer ella y Rosángela van a estar juntas en el otro reality.

Más allá de la agresión, creo que es un tema de respeto... considerando que Rosángela ya tuvo un altercado con Génesis en Latina, y le decían ‘Pollángela’, si tú eres reincidente en agresiones o faltas de respeto, qué se puede esperar.



Por último, Dorita Orbegoso afirmó que no caerá en las provocaciones de Génesis Tapia. “No voy a pisar el palito, es un ‘cadáver televisivo’”, manifestó, a la vez que asistió al estreno de la película ‘Cincuenta sombras liberadas’.