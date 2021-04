SE FUE CON TODO. Dorita Orbegoso estuvo este lunes en Mujeres al Mando y comentó la polémica fiesta de cumpleaños de Yahaira Plasencia, donde 14 personas fueron intervenidas incluido Pancho Rodríguez, integrante de Esto es Guerra.

“Tengo entendido que hubo otros chicos reality. Aproximadamente entre unos 5 o 6 chicos reality”, dijo Dorita dejando sorprendidas a las conductoras del programa de Latina.

Asimismo, indicó que le apenaría mucho si la salsera y Pancho perdieran su trabajo, pero aseguró que tienen que asumir la responsabilidad de sus actos. “Debería de haber una sanción no solamente del parte policial, sino en el tema económico, de repente así podrían tomar conciencia”, dijo sobre las medidas que tomaría el reality en su contra.

CRITICA A EEG

Dorita Orbegoso aseguró que este tipo de problemas con los integrantes de Esto es Guerra son un ‘tema de producción’ ya que se ha visto en el pasado que muchos incumplieron las medidas decretadas por la pandemia.

“Lamentablemente ellos les lavan la cara, los mandan a sus casas unos 20, 30 o 40 días y luego siguen trabajando y haciendo lo mismo, porque es repetitivo. No son uno o dos, son la gran mayoría que han estado involucrados”, indicó la modelo.

En ese sentido, mencionó que los chicos reality se van de viaje, levantan polémica y luego vuelven a trabajar. “Se divierten en otros países, en México, parece que no hay covid porque ahí se van, toman sin mascarilla y luego regresan, pasan sus 15 días de cuarentena, se sacan la prueba, salen negativo y regresan a trabajar”, lamentó.

LE OFRECEN ANIMAR FIESTAS

Dorita Orbegoso también comentó que no solo la han invitado a reuniones sociales, sino también le han hecho propuestas para trabajar en eventos de este tipo. “Nosotros, como artistas, no tenemos trabajo y no todos tienen la oportunidad de reinventarse, de poner un negocito y vender por redes sociales. Está la tentativa de querer trabajar, muchos tienen familia y tienen que pagar agua, luz, pero ya está en cada uno de nosotros si me quiero exponer o trato de ver la manera de juntar y pagar mis gastos y me quedo en mi casa”, dijo la modelo.