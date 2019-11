"Yahaira Plasencia, no sabes cuánto te va a durar Jefferson Farfán", comentó Daylin Curbelo

La cantante Daylin Curbelo negó que le tenga envidia a Yahaira Plasencia, como señaló la criolla Lucía de la Cruz, y le sugirió a la salsera que sea humilde, pues su relación con Jefferson Farfán ‘no le durará toda la vida’.



Lucía de la Cruz te tildó de envidiosa, porque dijiste que Yahaira Plasencia se ‘cree estrella’ y que ‘no tiene talento para cantar’...

Todas las personas tenemos diferentes formas de pensar, así que respeto su opinión. Soy una mujer sincera y no tengo ni un poquito de hipócrita. Ella no saludó a nadie (cuando fue a ‘El dúo perfecto’) y nunca dio las gracias, porque sabemos que no es humilde.



¿Sientes envidia por Yahaira?

Ya no quiero hablar de si canta o no canta, porque no soy jurado de canto. Que le falta humildad, sí, y tiene que ser agradecida porque no sabe cuánto tiempo le va a durar el marido. No es un tema de que sea envidiosa, no va por ahí.



Por otro lado, ¿cómo te va en el amor?

No tengo tiempo de salir ni de conocer a nadie, pero confío en encontrar y tener a un buen hombre al lado. Tengo fe de que llegará un buen caballero.



¿Anhelas alzar la copa en ‘El dúo perfecto’?

Sí. Me he quedado sorprendida porque hay mucho talento en la competencia. Mañana (hoy) hay muchas sorpresas e interpretaré un género diferente con ‘Nati’ (Natalia Salas), con quien nos acoplamos muy bien.