Yahaira Plasencia se acerca a los 24 añitos y sin duda la celebración de su cumpleaños será una para el recuerdo. Es que el éxito de la 'Yaha' le permite darse unos gustitos bien merecidos.

El programa 'Amor de Verano' mostró una serie de personajes de la televisión para enseñar sus verdaderas edades. Sin embargo, otro detalle fue lo que llamó la atención en el caso de Yahaira Plasencia.

Muchos sabían que Yahaira Plasencia estaba en sus veintes, específicamente saliendo de los 23 años. Sin embargo, un dato que pocos sabías y que mostró los datos de la Reniec de la salsera, es que al parecer la 'Yaha' no habría terminado la secundaria.

Como lo muestra la fotografía de sus datos, en la parte de 'Grado de instrucción' a Yahaira Plasencia le registran "Secundaria-5to año", lo que significaría que no terminó el 5to de secundaria. Esto se puede contrastar con los demás personajes, a los que sí le aparecen el grado de "Secundaria Completa".

Yahaira Plasencia edad y Secundaria Incompleta Yahaira Plasencia edad y Secundaria Incompleta

Al parecer, Yahaira Plasencia habría logrado todo su éxito y dinero, sin haber culminado sus estudios secundarios. Sin duda, el talento de la salsera sobrepasa las aulas de estudios y no necesita un cartón para demostrar su valor.

Aún no hay comentarios al respecto de Yahaira Plasencia. Sin embargo, Tilsa Lozano no desaprovechó la oportunidad para burlarse del 'look' que la 'Yaha' llevaba anteriormente, pues se ve bastante diferente de lo que luce en la actualidad.

Yahaira Plasencia edad y Secundaria Incompleta

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.