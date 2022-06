Yahaira Plasencia, minutos antes de abordar el avión que la llevaría a Bogotá, después de presentar en los Premios Heat su tema La cantante, se pronunció sobre el post de Rubén Blades respaldando su trabajo con el emblemático tema de Héctor Lavoe que a un día de su estreno tenía más de medio millón de reproducciones.

Yahaira, Ruben Blades celebró la versión que hiciste del tema de Héctor Lavoe, ¿debes estar emocionada?

La verdad, estoy muy contenta y agradecida con Rubén por sus palabras, por el post que publicó, creo que ha entendido el trabajo que estamos haciendo con Sergio George de brindar a los jóvenes algo más fresco sin dejar de lado la salsa básicamente, mi admiración y respeto hacia él siempre.

Ahora que estás incursionando en esta propuesta musical te atreverías a versiones Pedro Navaja de Rubencito

Creo que no, pero uno nunca sabe

Recibir el respaldo de Blades, te genera seguramente una responsabilidad más grande, qué es lo que vas a mejorar y que es lo que no harías para seguir creciendo musicalmente

Lo que puedo hacer es mejorar como artista, persona y brindarle lo mejor a mi público, realmente estoy muy agradecida con las palabras de Rubén.

A raíz de tu infartante desfile en la alfombra roja de Los zheat, el post de Ruben y tu presentación de La cantante en la gala de Los premios heat, te convertiste en tendencia en Twitter

Asuuu... no lo sabía me estoy enterando por ti y le doy gracias a mis fans, al público que está valorando mi trabajo porque me esfuerzo mucho para dar lo mejor de mí y mi vestido lo diseñó mi gran amigo Victor Gonzales, lo vimos en una revista era una falda corta y le hicimos algunos cambios.

Qué sentiste al cantar La cantante en Los Premios Heat ante la prensa internacional y en una transmisión que fue vista en todas las latitudes del planeta.

Para mí ha sido un logro increíble porque vi la reacción del público de la prensa internacional fue grato ver cómo aplaudían y gozaban con este tema que es emblemático.

De Los Premios Heat , estás viajando a Bogotá , qué harás por allá y pasó alguna anécdota cuando grabaste el video clip de La cantante en Colombia.

Voy para allá a cantar en el festival Salsa en el parque y para mí es otro logro más en mi carrera y estoy contenta de representar a mi país, siempre ¡Arriba Perú!. (Carla Chévez, Los Premios Heat- Punta Cana)

Yahaira Plasencia deslumbró con vestido

Yahaira Plasencia dejó boquiabiertos a todos los presentes en la afombra roja de los Premios Heat 2022 por su revelador vestido y escultural figura. Muchos la compararon con la cantante cubana Rosaly Rubio y ella aseguró sentirse contenta por su segunda nominación en la premiación.

