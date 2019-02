"Ojalá Yahaira Plasencia vaya a 'El Valor de la Verdad... yo podría escribirle las preguntas", dice Melissa Klug

Melissa Klug afirmó que Jefferson Farfán es una persona soltera y puede tener una relación con Ivana Yturbe u otra mujer, pues nunca se ha metido en su vida personal. Además, recalcó que jamás calificó como ‘mala influencia’ a la modelo, sino que no le gusta como amistad para su hija.



“No opino sobre la relación que tenga el padre de mis hijos, Jefferson es soltero y puede salir con Ivana o con otra chica, es su vida. Tampoco tildé a ella como ‘mala influencia’, sino que no me gustaba la amistad con mi hija porque había vivido más, tiene más experiencia en la farándula”, detalló la ‘Blanca de Chucuito’.



Luego, reconoció que su relación con la ‘Foquita’ le abrió las puertas.



“Soy la expareja de Jefferson Farfán y madre de sus hijos, y sí, esa relación me abrió las puertas, pero yo vengo trabajando fuerte... y si debo darle gracias por eso, pues gracias por haberme dado dos hijos maravillosos”, agregó la chalaca.



Por otro lado, descartó que vaya a sentarse en el sillón de ‘El valor de la verdad’, pero espera que lo haga Yahaira Plasencia.



“No iré. Ojalá lo haga Yahaira, y podría escribirle las preguntas... pero no creo que lo haga, no la siento capaz”, añadió.



Finalmente, dijo que ha cumplido tres años de relación con Ítalo Valcárcel y la clave es no exponerse tanto. “Nuestro amor es bonito, lo cuidamos, lo guardamos porque hay mucha envidia”, indicó.



‘ESTÁN FELICES’

​

En tanto, el ‘Zorro Zupe’ contó que su amigo Jefferson Farfán e Ivana Yturbe están felices y disfrutando en Marbella, España.

“Están en Marbella y me da mucha indignación que no me hayan llevado. En algún momento ya subirán fotos”, refirió ‘Zupe’.



¿Qué te comenta Jefferson? ¿Está entusiasmado y feliz con Ivana?

Ufmm… Él está feliz, bastante contento y la están pasando bien.

¿Crees que se ‘plante’ con Ivana?

No sé si se vaya a ‘plantar’, pero se están conociendo y avanzando. Jefferson ha escogido una chica guapa, porque sus últimos gustos estaban un poco distorsionados. No creo que Ivana sea una chica interesada, es una de las mujeres más hermosas del país, ha podido tener mil propuestas y mil personas que se le acerquen para que le ofrezcan el oro y el moro.