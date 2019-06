¿Yahaira Plasencia embarazada de Jefferson Farfán? Brunella Horna le preguntó a la 'Foquita' y esto respondió

La modelo Brunella Horna reveló que se comunicó con el futbolista Jefferson Farfán y que le negó que haya retomado su relación con Yahaira Plasencia o que la salsera esté en la ‘dulce espera’.



“Te soy sincera, yo le pregunté. Le dije: ‘Oye, ¿es verdad?, porque también hay un chisme de que Yahaira está embazada’ y si venía en camino el ‘Rey del totó’ y me respondió: ‘No, nada que ver, Brune’. No sé si me mienta o no”, precisó Brunella Horna al inaugurar ‘Bruna Salón & Spa’ en Los Olivos.



Asimismo, la ‘ojiverde’ considera que si Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia deciden volver, es porque ‘realmente se quieren’.



“Han pasado cosas duras, pero si después de todo lo vivido regresan, es porque hay cariño. Tiene que existir confianza y amor de nuevo. A veces se rumoreaba que eran de las dos partes (la infidelidad), pero nadie sabe lo de nadie. Jefferson no es ningún tonto, es un hombre de casi 35 años y si regresa es porque tiene las cosas claras o hay algo más que no sabemos”, precisó la empresaria.

De otro lado, Brunella Horna indicó que atraviesa uno de sus mejores momentos con su pareja, Richard Acuña, con quien hoy cumple 1 año y 11 meses de relación.



“Me apoya muchísimo, me aconseja siempre y está pendiente de mí. Estamos superbién”, expresó Brunella, quien contó que hace poco Acuña tuvo un encuentro cordial con Renzo Costa.

“Sé que se encontraron en el sauna y todo bien. No son amigos, pero Richard se acercó y lo saludó, porque es supercaballero. Él estuvo relajado, me dijo: ‘Me encontré a tu ex’”, mencionó.